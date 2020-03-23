شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تحذر من منتحلى صفة موظف بالمنظمة لبث معلومات مغلوطة للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت منظمة الصحة العالمية تنويها بأخذ الحيطة من بعض الأشخاص الذين يستغلون اسم المنظمة للظهور والتحدث لوسائل الإعلام تحت مسمى "خبير بالمنظمة"، وأوضحت فى بيان لها اليوم، أنه نما إلى علمها أن عددًا من الأشخاص دأبوا على الحديث إلى وسائل الإعلام وبث المعلومات للجمهور تحت ستار العمل لدى منظمة الصحة العالمية (WHO)، والزعم بأنهم مستشارين في المنظمة، وفق بيان صادر اليوم عن المنظمة.

وأضافت المنظمة :"نرجو ملاحظة أنه لا يمكن اعتبار أي متحدث يظهر في وسائل الإعلام دون تسميته أو ترشيحه بشكل مباشر من قبل المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية أو المكاتب الإقليمية أو القطرية على أنه يمثل المنظمة، وكل ما يصدر عن هؤلاء من أقوال ويدلوا به من آراء لا يمكن أن ينسب إلى منظمة الصحة العالمية.

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ونحيطكم علماً أن المتحدثين باسم منظمة الصحة العالمية وكذلك موظفيها لا يرسلون مطلقًا معلومات رسمية في شكل رسائل نصية أو مقاطع صوتية شخصية عبر منصة واتساب أو أي منصات رقمية أخرى، بل تتم مشاركة جميع المعلومات الرسمية للجمهور عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأضاف البيان، نهيب بوسائل الإعلام والشركاء تنبيهنا إلى أي شخص لم يتم تسميته أو ترشيحه من قبل منظمة الصحة العالمية يدعي أنه يمثل المنظمة الأممية، حتى نتمكن من التوضيح، في محاولة لوقف المعلومات غير الصحيح والحقائق المغلوطة.