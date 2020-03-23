شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى للمواطنين: خليكم فى البيت.. نحن أقوى بتضامننا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نصيحة للمواطنين بالبقاء فى منازلهم حفاظا على صحتهم وعائلاتهم، قائلا :" خليكم بالبيت، لنتذكر جميعاً نحن أقوى بتضامننا، نحن هنا من أجلكم ونحن على ثقة بكم وبالتزامكم جميعاً وبتصرفكم بمسؤولية ووعي في هذه الظروف ".
وأضاف الشيخ حمدان، أن الإمارات استطاعت تأمين الحماية المطلوبة بفضل الله وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء فرق استجابة الطوارئ.
وقال عبر حسابه على انستجرام: "من خلال متابعتنا يومياً لما يجري حول العالم فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" نرى أن الوضع يزداد سوءا بشكل ملحوظ، ولكن بفضل الله وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء فرق استجابة الطوارئ في الدولة استطعنا تأمين الحماية المطلوبة لمجتمعنا حتى اللحظة".
وأضاف : "من الآن وللحفاظ على سلامة المجتمع علينا جميعاً أن نتفهم خطورة الوضع وندرك الحقائق التي تتكشف حولنا، نحن في دبي لسنا بمعزل عما يشهه العالم".
وتابع قائلاً: "هذا الوباء يمثل تهديداً حقيقياً لنا جميعاً ولعائلاتنا ولأصدقائنا. الطريقة الوحيدة لضمان سلامة أحبابنا هي أن نتصرف بمسؤولية الآن وهذه المسؤولية على الجميع دون أي استثناء، خلك في البيت".
وأوضح أن التباعد الاجتماعي لم يعد خياراً بل بات ضرورة مطلوبة منا جميعا لتأمين سلامة مديتنا ومجتمعنا.
كانت هذه تفاصيل خبر ولى عهد دبى للمواطنين: خليكم فى البيت.. نحن أقوى بتضامننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.