شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمير الحسين بن عبدالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اتصالًا هاتفيًا اليوم من الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولي عهد مملكة الأردن، تم فيه استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وما تشهده من تنسيق دائم بما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الثنائى على كافة الأصعدة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاتصال مناقشة مختلف مستجدات فيروس كورونا (COVID-19) على الصعيد الإقليمي والعالمي، وما له من تداعيات تستلزم تضافر كافة الجهود المبذولة للحد من انعكاساتها على دول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة في مملكة البحرين، تعافي 11 حالة جديدة من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد19).

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وذكرت الوزارة- في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه تم إخراج المتعافين من مركز العزل والعلاج، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن.

وأفادت قناة سكاى نيوز أن وزير الصناعة البحرينى قد أعلن عن أنه سيتم إغلاق جميع المحلات التجارية بدءا من 26 مارس الجارى.