شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية..فرع الهلال الأحمر بعسير يكثف جهوده للتعامل مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثّف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودى بمنطقة عسير، جهوده لتقديم الخدمات الإسعافية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، من خلال خطة شاملة تضمنت تجهيز 39 فرقة إسعافية وأكثر من 80 سيارة إسعافية و 104 مسعفاً لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية خلال 24 ساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية،أوضح المتحدث الرسمى بفرع الهيئة بعسير محمد بن حسن الشهرى، أن فرع الهيئة نفذ العديد من الدورات التدريبية التى قدمت من خلال الفصول التدريبية أو من خلال الفصول الافتراضية (online)، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات أكثر من 2400 مستفيد من منسوبى الهيئة ومتطوعيها والمواطنين، إضافة إلى تنفيذ ثلاث فرضيات لمشتبه بفيروس كورونا للتأكد من جاهزية الفرق الاسعافية وطريقة التعامل مع الحالات.