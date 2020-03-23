شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الجزائر لـ230 حالة دون تسجيل وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الجزائر لـ230 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة. من جانب آخر، أكد السفير محند صالح لعجوزى، سفير الجزائر لدى مصر، مندوبها لدى جامعة الدول العربية، أن السفارة قامت بإجلاء الجالية الجزائرية العالقين بمطار القاهرة وقطاع غزة، والذين يقدر عددهم 328 شخصا يوم الجمعة الماضى، بناء على أمر من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون. وأكد السفير الجزائرى حرص السلطات الجزائرية العليا واهتمامها البالغ على سلامة وصحة المواطنين الجزائريين واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من انتشار وباء كورونا المستجد. Advertisements ودعا لعجوزى الرعايا الجزائريين إلى إعطاء المثل الأعلى من خلال الالتزام بتوصيات السلامة وتوخى الحيطة والحذر والامتثال إلى التعليمات الصادرة عن السلطات المصرية والفلسطينية فى هذا الشأن.

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