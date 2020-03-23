شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 230 شخصا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 230 حالة، وعدم تسجيل حالات وفاة جديدة، وأوضحت الوزارة - فى بيان لها - أن 125 مصابا من أصل الـ230 بولاية البليدة شمالى البلاد، موضحة أن 90 % من الحالات قادمة من أوروبا.
وكان عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، قد أعلن أمس الأحد أن بلاده دخلت المرحلة الثالثة من تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أن إعلان قرار الحجر الصحى العام يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير الصحة فى تصريح للإذاعة الجزائرية " يتعين علينا أن نحضر أنفسنا للأسوأ، وأخذنا احتياطاتنا منذ البداية".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 230 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.