شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العام لشئون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك يأتى استمرارا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) التى تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحفاظ على سلامة قاصدى المسجد الحرام.
يذكر أن، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العام لشئون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.