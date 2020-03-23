العراق.. كربلاء تسجل ثالث وفاة بـ"كورونا"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت دائرة الصحة في محافظة كربلاء جنوبي العراق، الإثنين، وفاة مصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الدائرة، سليم كاظم في بيان: "مصابة بفيروس كورونا تبلغ من العمر 70 عامًا توفيت اليوم في المستشفى التي ترقد فيها منذ 15 مارس الجاري".

وأوضح كاظم أن "المتوفية كانت قد قدمت من إيران قبل تشخيص إصابتها بالفيروس، وكانت تعاني من الأمراض المزمنة".

وأوضح كاظم أنه بهذه الحالة ارتفع عدد الوفيات بالفيروس في كربلاء إلى 3، بينما بلغت الإصابات 13، تماثل 3 منها للشفاء.

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وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، تسجيل 3 وفيات جديدة في بغداد وديالى والبصرة، و33 إصابة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 23 وفاة و266 إصابة.

وثمة تضارب بين حصيلة الضحايا الإجمالية التي تعلنها السلطة المركزية في بغداد، ومجموع ما تعلنه كل محافظة على حدة.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 358 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 15 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تعافى أكثر من 100 ألف.

وأجبر الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق رحلات الطيران، تعطيل الدراسة، فرض حظر تجول، إلغاء فعاليات عديدة وتعليق التجمعات العامة، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.