تونس.. تعزيز انتشار الجيش بالشوارع لتطبيق الحجر الصحي الشامل

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، تعزيز انتشار وحدات من الجيش في كامل أرجاء البلاد، لحث المواطنين على تطبيق الحجر الصحي الشامل، ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وقال البيان: "بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتم نشر عدد أكبر من القوات العسكرية في كامل تراب الجمهورية التونسية، مع تكثيف الدوريات ووضع نقاط أمنية وعسكرية في كل الأماكن".

وأضاف: "نشر عدد أكبر من قوات الجيش يهدف إلى الحفاظ على الأمن، ومقاومة كل التجاوزات، وحث المواطنين على ملازمة بيوتهم واحترام الإجراءات التي تم اتخاذها، تجنبا للتجمعات والتنقلات التي ليس لها أي مبرر".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري: "سيتم، اعتبارا من اليوم، تعزيز انتشار وحدات من الجيش لمعاضدة الجهد الأمني في تطبيق الحجر الصحي العام، في كامل البلاد".

Advertisements

ولفت زكري، في تصريحات للأناضول، إلى أنه جرى نشر وحدات من الجيش منذ الجمعة، بعد يومين من سريان قرار حظر تجوال بين (18.00) مساء (17:00 ت.غ) و(6.00) صباحًا (07:00 ت.غ)، للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وتابع: "تمّ تعزيز دوريات الجيش بعد قرار الحجر الصحي العام، وأصبح الانتشار العسكري على مدار اليوم".

وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 89.

والأحد، بدأ في تونس تطبيق حجر صحي شامل في كامل البلاد لمواجهة انتشار الفيروس.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 358 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 15 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تعافى أكثر من 100 ألف.

ومع انتشار الفيروس عالميًا، اضطرت دول عديدة إلى إغلاق حدودها، وتعليق رحلات الطيران، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، ومنع التجمعات العامة، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.