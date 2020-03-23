ليبيا.. مقتل اثنين من العمالة الوافدة في قصف لحفتر بطرابلس

وليد عبد الله/ الاناضول

قتل في ليبيا اثنين من العمالة الوافدة وجرح مواطن بقصف لمليشيات خليفة حفتر على محيط مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

جاء ذلك وفق ما أعلنته قوات حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته في فيسبوك.

وأوضح البيان المقتضب أن القصف المدفعي لميليشيات حفتر في محيط مطار معيتيقة أسفر عن مقتل اثنين من العمالة الوافدة (دون تحديد جنسياتهم) وجرح أحد المواطنين.

وأضاف أن القصف نجم عنه "أضرار بأملاك المواطنين وسياراتهم في محيط معيتيقة، في خرق جديد ومتكرر رغم الإعلان الخادع للناطق باسم مجرم الحرب حفتر عن وقف كاذب لإطلاق النار".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت قوات الوفاق، مقتل مدنيين اثنين جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها ميليشيات حفتر على منزل بمنطقة عين زارة جنوبي طرابلس.

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وأفاد البيان بأن الميلشيات قتلت امرأة وابن أختها.

وأضاف أن "عدد الضحايا المدنيين وصل إلى 5 قتلى و6 جرحى منذ الإعلان الخادع للناطق باسم حفتر عن وقف كاذب لإطلاق النار".

يشار أن ميليشيات حفتر، استهدفت مجددا في وقت سابق الإثنين، مطار معيتيقة الدولي، المتوقف عن العمل، بقذائف صاروخية، رغم "الهدنة".

وقبل أيام، دعت كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والجزائر، كافة أطراف النزاع الليبي إلى هدنة إنسانية لمساعدة الحكومة في مواجهة كورونا.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كافة الأطراف في ليبيا إلى "توحيد جهودها لمواجهة التهديد الذي يشكله كورونا وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق".

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.

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