كورونا.. تعقيم المخيمات في لبنان وتعليق الصلاة بمساجد البحرين

مراسلون / الخليج 365

أعلنت 4 دول عربية، الإثنين، اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية جديدة، في إطار التعامل مع فيروس كورونا.

**لبنان

ففي لبنان، أعلن الأمن العام أنه "تم تعقيم 72 مخيما للنازحين السوريين بالتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية في كافة الأراضي اللبنانية".

وقال الأمن العام، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الهدف من عملية تعقيم مخيمات اللاجئين السوريين هو الوقاية من تفشي كورونا.

وأوضح أن دوريات أمنية في مناطق الشمال والبقاع وجبل لبنان والجنوب، قامت بالتنسيق مع البلديات ومشاركة عدد من الجمعيات الأهلية، بالإشراف على تعقيم 72 مخيما للاجئين.

ولفت إلى أن عناصر الأمن العام أعطوا التوجيهات اللازمة للمشرفين على المخيمات بضرورة التقيد بالمقررات الصادرة عن مجلس الوزراء والإرشادات الصحية المتعلقة بالوقاية من وباء كورونا.

وأشار إلى أن "الإشراف على تعقيم مخيمات النازحين السوريين سيستكمل في كافة المناطق اللبنانية بعد أن لاقت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا من المواطنين والنازحين".

**الإمارات

وفي الإمارات، وجه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، إلى إيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الإيجارية، أو كل قيد جديد، بالإضافة إلى إيقاف تنفيذ ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم العقارية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (رسمية)، يسري هذا الأمر لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار اليوم، ويهدف إلى تخفيف الضغوط عن فئات المجتمع كافة خلال الظروف الراهنة.

في بيان مشترك، قالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الإمارات، إن السلطات قررت "إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم".

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ويسري هذا القرار لمدة أسبوعين "قابل للتمديد"، على أن يكون ساريا بعد 48 ساعة.

واستثنى البيان "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات".

كما تقرر تقييد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات عن طريق خدمة التوصيل المنزلي، وفق البيان.

** الأردن

وفي ظل "حظر التجوال" المفتوح، الذي يشهده الأردن، منذ السبت الماضي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي تتيح للمواطنين تأمين احتياجاتهم الضرورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمتحدث الحكومة، أمجد العضايلة، الإثنين، أعاد فيه التأكيد على استمرارية "حظر التجوال"، حتى إشعار آخر.

وبين العضايلة بأنه سيتم منذ صباح الثلاثاء، إيصال المستلزمات الضرورية للمواطنين إلى منازلهم، وستبدأ المخابز بالعمل فجر الغد (الثلاثاء) دون بيع مباشر للمواطنين، وهو ذات الإجراء بالنسبة للصيدليات.

ولفت الوزير الأردني إلى أن إيصال الخبز للمنازل سيتم من خلال البلديات وشركات توزيع المياه والشركات الكبرى.

فيما بين وزير العمل، نضال البطاينة بأن المستلزمات المشار إليها، ستقتصر على اقتصار المواد المشمولة بالتوزيع على الخبز والماء والدواء وحليب الأطفال والغاز والديزل والكاز.

** البحرين

من جهتها أعلنت وزارة الأوقاف السنية في البحرين، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة، في جميع المساجد والمصليات التابعة لها اعتبارا من صلاة المغرب اليوم وحتى إشعار آخر.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 350 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.