بعد السعودية.. الإمارات تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 198

أبو ظبي/ الخليج 365

أعلنت الإمارات، الإثنين، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 198، بعد تسجيل 45 حالة جديدة.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم القطاع الصحي، فريدة الحوسني، في مؤتمر صحفي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وأوضحت الحوسني أن "الإصابات الجديدة بكورونا ترجع لجنسيات مختلفة".

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وأشارت أن "حالة من الحالات المعلنة اليوم كانت عائدة من السفر لم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، تسببت في نقل العدوى إلى 17 شخصاً".

وذكرت الحوسني أن مجموع حالات الشفاء من الفيروس في الإمارات، ارتفع إلى 41 بعد تعافي 3 حالات جديدة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الصحة السعودية، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 562 بعد تسجيل 51 حالة جديدة، مشيرة إلى تعافي 19، وفق بيان.

وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 353 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف و600.

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