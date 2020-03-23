- 1/2
- 2/2
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق أبواب المسجد الحرام، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.
وجاء توجيه الرئيس العام بإغلاق عدد من أبواب المسجد الحرام، استمراراً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد-19) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.
يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بالتعاون مع كل الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق الأبواب غير الرئيسية بالحرم المكي الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.