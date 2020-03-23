شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصدر توجيهات بإجراءات عاجلة لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، عدة قرارات لمواجهة تداعيات كورونا على المواطنين، وذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بدار سلوى عقد صباح اليوم، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وفى سياق توضيحه لتلك القرارات ، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إنها توجيهات واضحة ومركزة تستهدف بالدرجة الأولى أمن وحماية الكويت وهموم أبناء شعبها الوفي»، وأضاف قائلا: "نتوجه بكل الشكر والعرفان والامتنان لأمير البلاد على توجيهاته التي وجهها لنا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وتابع الغانم أن امير البلاد كان واضحاً وقاطعاً واعطي توجيهاته وتعليماته بشأن عدة أمور مهمة وعلى رأسها دعم المواطنين و تخفيف الآثارالاقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم مما يستدعي صدور عدة قرارات في هذا الشأن".

وذكر الرئيس الغانم، أن الأمير وجه بضرورة التعجيل بالإجراءات التي تؤدي إلى عودة الكويتيين في الخارج في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن الأمير أعطى تعليماته بالإهتمام بأبنائنا الطلبة في الخارج، لإعانتهم على مواجهة الأزمة لحين عودتهم.

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وأشار إلى أنه أكد على أن الاهتمام بمنع انتشار الوباء، يجب أن يتزامن مع الاهتمام بتداعياته المختلفة، مضيفاً «أنه دعا إلى استكمال التصورات العملية الكفيلة بالمحافظة على القطاعات الاقتصادية، ودعم مقومات اقتصادنا الوطني».

وأضاف: «توجيهات سموه استهدفت بالدرجة الأولى أمن وحماية الكويت، وهموم أبناء شعبها الوفي» مؤكداً على أن الامير أوصى باتخاذ الإجراءات العاجلة لدعم المشروعات الصغيرة ومنع انهيارها. وأشار إلى أن سمو الأمير أعطى توجيهاته بشأن العديد من الملفات المهمة، ومنها ملف التركيبة السكانية.

وكشف رئيس مجلس الأمة أمس الأحد عن تلقيه دعوة لحضور اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، برئاسة الشيخ صباح الأحمد، مبيناً أن هذا الاجتماع فرصة للاستماع إلى توجيهات الأمير. وقال الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس: «هذا الأمر ليس غريبا ولا مستغربا على ربان السفينة، الذي عودنا دائماً في الأحداث المهمة أن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وعندما يترأسها سمو الأمير تكون بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس المجلس وأفراد الحكومة للاستماع إلى توجيهات الأمير». وأضاف الغانم: «كما عرفت أن هناك بعض القرارات المهمة التي ستصدر عن هذا الاجتماع».