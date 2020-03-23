شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الجزائرية تجلى 328 من رعاياها فى مصر وقطاع غزة من مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير محند صالح لعجوزى ، سفير الجزائر لدي مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية ، أن السفارة قامت اجلاء الجالية الجزائرية العالقين بمطار القاهرة وقطع غزة ، والذين يقدر عددهم 328 يوم الجمعة الماضى ، بناء على أمر من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون . واكد السفير الجزائري ، حرص السلطات الجزائرية العليا واهتمامها البالغ على سلامة وصحة المواطنين الجزائريين واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من انتشار وباء كورونا المستجد . Advertisements ودعا لعجوزى الرعايا الجزائريين ، الى اعطاء المثل الأعلى من خلال الالتزام بتوصيات السلامة وتوخى الحيطة والحذر والامتثال الى التعليمات الصادرة عن السلطات المصرية والفلسطينية فى هذا الشأن

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