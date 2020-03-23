وزير الدفاع الروسى يناقش مع الرئيس السورى وقف إطلاق النار فى إدلب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرجي شويجو بحث مع الرئيس السورى بشار الأسد سبل ضمان وقف إطلاق نار دائم في منطقة إدلب السورية أثناء محادثات بينهما في سوريا.

كما بحث شويجو مع الأسد تقديم روسيا لمساعدات إنسانية إلى سوريا ومساعدة اقتصاد سوريا على التعافى بدعم من مختصين روس ومختلف أوجه التعاون العسكري والفني.