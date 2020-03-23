السعودية تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبدالعالي في مؤتمر صحافي لعدة وزارات سعودية، إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا وصل إلى 562 حالة.

وأكد المتحدث شفاء 19 حالة من فيروس كورونا حتى الآن. وشددت وزارة الصحة السعودية على عدم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في المملكة.

ونوه بأن تدخلات المملكة في مواجهة الفيروس تقلل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع، مبرزاً أهمية التزام الجميع بالتعليمات الصادرة.

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وفي المؤتمر نفسه، أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، أن منع التجول يبدأ من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

وأضاف أنه ستتم متابعة تنفيذ منع التجول اعتبارا من اليوم ولمدة 21 يوما.

وحث المتحدث الأمني، المواطنين والمقيمين على مساعدة رجال الأمن في تطبيق قرار منع التجول، موضحا أن الغرامة في المرة الأولى ستكون 10 آلاف ريال، ثم ستضاعف في المرة الثانية، وفي حالة التكرار سيصدر الحكم بالسجن لفترة لا تتجاوز 21 يوما.

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