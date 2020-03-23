إكسبو دبي يعدل خططه على خلفية فيروس كورونا

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أعلن منظمو معرض "إكسبو دبي" المقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل، عن ادخال "تعديلات على خطط الاستعدادات" للحدث العالمي على خلفية فيروس كورونا المستجد.

وتعوّل دبي على المعرض الذي تستضيفه حتى أبريل 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي، وقد أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بنيته التحتية.

وقال منظمو المعرض في بيان "ستجتمع لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي عن بعد من جديد خلال الأسابيع المقبلة لتقييم الأوضاع وتعديل خطط الاستعدادات المزمعة في ضوء ما تستلزمه المتغيرات".



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