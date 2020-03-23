دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أجبر فيروس كورنا شركة سامسونج على إيقاف العمل مؤقتاً في أكبر مصنع لها للهواتف الذكية في العالم والمتواجد في الهند وذلك لمدة يومين.

كانت سامسونج قد افتتحت مصنعها في مدينة Noida الهندية في صيف 2018 وتبلغ طاقته الإنتاجية 120 مليون جهاز سنوياً، وطلبت الحكومة من سامسونج أغلاقه لمدة يومين أي من 23-25 مارس الجاري.

وأفاد متحدث رسمي بأسم الشركة لوسائل الإعلام الهندية أن سامسونج تعمل جاهدة لضمان عدم انقطاع الإمدادات من الهواتف الذكية، وذلك لأن هذا الإنقطاع قد يؤدي لتوقف إنتاج الشركة بما لايقل عن 657 ألف هاتف خلال يومين فقط وذلك بافتراض العودة مباشرة للطاقة الإنتاجية الكاملة.

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هذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها سامسونج مصانعها للحد من انتشار فيروس كورنا. ففي وقت سابق أغلق مصنعها في مدينة Gumi بكوريا الجنوبية ولمدة مرتين، ما جعل الشركة تعتمد فقط على مصنعها في فيتنام.

يذكر أن شركة إل جي أيضاً ستغلق مصنعين لها في الهند، أحدهما لصنع الأجهزة المنزلية وسيستمر الإغلاق حتى نهاية الشهر الجاري. وكانت شركة فوكسكون التي تصنع هواتف آبل أيضاً قد توقفت عن العمل لعدة أسابيع في الصين.

التدوينة سامسونج تغلق مؤقتاً أكبر مصنع هواتف ذكية لها بسبب فيروس كورونا ظهرت أولاً على عالم التقنية.