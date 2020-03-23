دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف ZTE Axon 11 5G بسعر يبدأ من 379 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ZTE رسمياً اليوم عن إصدار جديد من هواتف 5G، حيث ينطلق هاتف ZTE Axon 11 5G في الفئة المتوسطة بشاشة 6.47 إنش، ومعالج Snapdragon 765G.

يتميز هاتف ZTE Axon 11 5G بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.47 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، والتي تشغل نسبة 92% من إطار الهاتف، كما تأتي بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

كما يضم هاتف ZTE Axon 11 5G رقاقة معالج Snapdragon 765G بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يضم nano carbon fiber مع تبريد سائل.

أيضاً يضم هاتف ZTE Axon 11 5G كاميرة خلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، وأيضاً مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر 2 ميجا بيكسل بعدسات macro يدعم تصوير من مسافة 4سم.

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ويتميز الهاتف بمستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية في النتوء العلوي للشاشة، كما يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع Quick Charge 4.0 مع تحسين عمر البطارية بنسبة 35% من هواتف 5G المنافسة.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف ZTE Axon 11 5G باللون الأبيض والأسود، بسعر 379 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف الذي يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف ZTE Axon 11 5G بسعر يبدأ من 379 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.