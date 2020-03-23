"النقد الدولي" يدعم تونس بـ138 مليون دولار لمواجهة كورونا

تونس/ عائدة بن سالم/ الخليج 365



أعلنت تونس، الإثنين، أنها ستحصل على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 138 مليون دولار، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.



وقال وزير المالية التونسي، نزار يعيش، في تصريحات إذاعية، إن بلاده ستحصل على دعم بقيمة 400 مليار دينار تونسي (138 مليون دولار) من صندوق النقد الدولي.



وأشار يعيش، أن المنحة المالية ستصل إلى تونس خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.



والسبت، أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، في كلمة متلفزة، عن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية لمجابهة انتشار كورونا بكلفة تصل إلى مليار دولار.

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وتضمنت إجراءات الفخفاخ، تخصيص اعتمادات بقيمة 171 مليون دولار لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات، وفتح خط مساعدات للمواطنين بقيمة 107 ملايين دولار.



كما شملت تخصيص اعتمادات بقيمة 53 مليون دولار للفئات الهشة ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.



وسجلت وزارة الصحة التونسية، الاثنين، 14 إصابة جديدة في عموم البلاد ليرتفع الإجمالي إلى 89.

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