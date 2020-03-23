كورونا.. الغرامة والسجن لمخالفي قرار حظر التجول في السعودية

إسطنبول/ صوفيا خوجاباشي/ الخليج 365

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية الإثنين، إن عقوبة الغرامة والسجن تنتظر من يخالف قرار حظر التجول، الذي يبدأ اليوم من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، لمدة 21 يوماً، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف المصدر بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "يعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العودة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 20 يوماً بموجب قرار من سمو وزير الداخلية".

وأردف: "ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع، ولا يسري على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة".

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في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق الإثنين، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 562.

وقررت السلطات السعودية، فجر الاثنين، تطبيق حظر تجوال جزئي في المملكة لمواجهة كورونا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اصدر أمرا ملكيا بهذا الشأن للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد، حيث تقرر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من "السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً" لمدة 21 يوماً من مساء اليوم الأثنين.



وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 350 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.

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