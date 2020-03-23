كورونا يواصل تفشيه بستة بلدان عربية

دول عربية/ مراسلون/ الخليج 365

سجلت ستة بلدان عربية، الاثنين، ارتفاعا ملحوظا بمعدل إصابات كورونا في ظل استمرار تفشي الفيروس، وفق إعلانات رسمية.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 وفيات و33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 23 والإصابات إلى 266.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم تشخيص 33 حالة جديدة بفيروس "كورونا في العراق، فضلاً عن 3 وفيات جراء الفيروس خلال 24 ساعة المنصرمة".

وأوضحت أن 12 حالة سُجلت في السليمانية، و10 في أربيل (شمال)، و7 في العاصمة بغداد، وإصابتان في النجف، وواحدة في كل من البصرة (جنوب) ونينوى (شمال).

أما الوفيات، فكانت حالة واحدة في كل من بغداد والبصرة وديالى (شرق)، في حين تعافى 5 مرضى من الفيروس، 3 في بغداد ومريض واحد في كل من ميسان وكربلاء (جنوب).

من جهته، أعلن المغرب، ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 134 حالة، عقب تسجيل 19 حالة جديدة، بحسب بيان رسمي.

وقال الموقع الرسمي الخاص بمتابعة فيروس كورونا بالمغرب، إنه "تم تسجيل 12 حالات جديدة مصابة بكورونا؛ في كل من الرباط التي سجلت 3 حالات، وحالة واحدة بكل من فاس والدار البيضاء وتطوان (شمال)".

وتأتي هذه الحصيلة الجديدة، بعدما أعلنت وزارة الصحة المغربية في وقت سابق الإثنين، عن تسجيل 7 حالات جديدة".

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة 14 إصابة جديدة في عموم البلاد ليرتفع الإجمالي إلى 89.

وقالت الوزارة في بيان إنه بعد الفحوصات تبين إصابة 14 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 89 حالة.

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وأوضحت أن هناك عدوى أفقية في عدد من المناطق وانتشار أكبر لفيروس كورونا ويجب تطبيق الحجر الصحي العام لتفادي تزايد الإصابات.

أما في سلطنة عمان، فقد أعلنت ‎وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة بكوورنا ليصل إجمالي الحالات في السلطنة إلى 66.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة أصيبت نتيجة السفر والمخالطة.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 8 حالات إضافية مصابة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 256 حالة.

وأوضح التقرير اليومي لوزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، أنه حتى تاريخ 23 آذار 2020، أصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا 256 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم أمس.

وفي السياق نفسه، أعلن الناطق باسم اليونيفيل في لبنان اندريا تيننتي إصابة جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بفيروس كورونا.

وقال تيننتي في بيان إنه تم عزل الجندي بشكل كامل في مستشفى اليونيفيل في الناقورة جنوب لبنان، وإن أربعة جنود آخرين كانوا على اتصال مباشر معه وضعوا في الحجر الصحي.

بدورها، أعلنت الكويت، تسجيل حالة واحدة فقط مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 189.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند في مؤتمر صحفي، إن هذه الحالة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى الإمارات.



وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 350 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.