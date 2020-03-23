المعتقلون الفلسطينيون يطالبون بحمايتهم من "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، إن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية سيشرعون الثلاثاء، بخطوات احتجاجية ضد إدارة السجون، لعدم اتخاذها تدابير صحية لمواجهة فيروس"كورونا".
وتتمثل الخطوات بحسب بيان الهيئة وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، بإغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام في مختلف المعتقلات.
وأوضح البيان أن الخطوات تأتي ردا قرار مصلحة السجون سحب 140 صنفا من كانتين (متجر) الأسرى، بينها مواد تعقيم خاصة بمواجهة فيروس كورونا.
وتعتقل إسرائيل في سجونها 5000 فرد، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض.
وحتى صباح الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفًا.
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