ميليشيات حفتر تقتل مدنيين اثنين وتقصف مطار معيتيقة

طرابلس / وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، مقتل مدنيين اثنين جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها ميليشيات خليفة حفترعلى منزل بمنطقة عين زارة جنوبي طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، على صفحته في موقع "فيسبوك".

وأفاد البيان بأن الميلشيات قتلت إمرأة وإبن أختها بقذائف أطلقتها على منزلهم.

وأضاف أن "عدد الضحايا المدنيين وصل إلى 5 قتلى و 6 جرحى منذ الإعلان الخادع للناطق باسم حفترعن وقف كاذب لإطلاق النار".

وفي السياق ذاته، استهدفت الميليشيات، الإثنين، مجددا مطار معتيقة الدولي، المتوقف عن العمل، بقذائف صاروخية.

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وقال مصطفى المجعي، متحدث المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، إن "المليشيات استهدفت مطار معيتيقة الدولي بقذائف صاروخية والقصف لايزال مستمرا على المطار، الموقوف عن الخدمة منذ مدة، نتيجة تعرضه للقصف عدة مرات من قبل مليشيات حفتر".

وقُتل مدني وأُصيب اثنان من أبنائه، الأحد، نتيجة سقوط قذائف أطلقتها مليشيات حفتر على منزلهم، جنوبي طرابلس.



والأحد، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن ميليشيات حفتر هاجمت محور عين زارة جنوبي طرابلس، رغم إعلانها السبت الموافقة على هدنة إنسانية.

وقبل أيام، دعت كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والجزائر، كافة أطراف النزاع الليبي إلى هدنة إنسانية لمساعدة الحكومة في مواجهة كورونا.

من جانبه ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كافة الأطراف في ليبيا إلى "توحيد جهودها لمواجهة التهديد الذي يشكله كورونا وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق".

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.