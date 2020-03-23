العراق.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 23 والإصابات 266

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، تسجيل 3 وفيات و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد إلى 23 وفاة و266 إصابة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تشخيص 33 إصابة بفيروس كورونا، ورصد 3 وفيات جراء الفيروس، خلال الـ24 ساعة المنصرمة".



وأشارت أن الوفيات سجلت في العاصمة بغداد ومحافظتي البصرة وديالي، شرقي البلاد، فيما رصدت الإصابات بمحافظات السليمانية وأربيل (شمال) وبغداد، والنجف والبصرة (جنوب) ونينوى (شمال).



وأفادت الوزارة بتعافي 5 مرضى من الفيروس، ما يرفع حالات الشفاء إلى 62.



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واتخذ العراق إجراءات تصاعدية للحد من تفشي فيروس كورونا منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/ فبراير الماضي، وصولاً إلى فرض حظر التجوال في عموم البلاد الذي يتواصل حتى 28 آذار/مارس الجاري.



كما علقت السلطات دوام المدارس والجامعات، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد فضلاً عن وقف كامل للرحلات الجوية.



وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 350 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.