الصحة تعلن تسجيل 51 حالة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى 562 حالة.

وبينت بأن الحالات الجديدة سجلت 18 منها في الرياض و 12 في مكة المكرمة و 6 في الطائف و 5 في بيشة و3 في الدمام و 3 في القطيف و 2 في جازان وحالة في كل من نجران و القنفذة.

وأكدت بأن حالات التعافي ارتفعت الى 19 حالة فيما لم تسجل اي حالة وفاة ولله الحمد.