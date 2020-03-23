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الصحة تعلن تسجيل 51 حالة جديدة بفيروس كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى 562 حالة.
وبينت بأن الحالات الجديدة سجلت 18 منها في الرياض و 12 في مكة المكرمة و 6 في الطائف و 5 في بيشة و3 في الدمام و 3 في القطيف و 2 في جازان وحالة في كل من نجران و القنفذة.
وأكدت بأن حالات التعافي ارتفعت الى 19 حالة فيما لم تسجل اي حالة وفاة ولله الحمد.

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