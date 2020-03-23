الداخلية : الغرامة 10 ألف ريال لمن يخالف منع التجول

أوضحت وزارة الداخلية أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

وأشارت إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى – بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة – وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.