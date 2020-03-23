دورية روسية-تركية مشتركة في إدلب والوضع «مستقر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا أن الوضع في منطقة إدلب وريفها بالشمال السوري «مستقر»، ولا يوجد أي عمل عسكري الآن، بحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، بالتزامن مع تسيير ثاني دورية مشتركة بين القوات الروسية والتركية في المنطقة.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية، الاثنين، عن بيسكوف قوله إنه «لا يوجد عمل عسكري في سوريا الآن، والوضع في إدلب استقر بعد اتفاقيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان».

وأضاف بيسكوف أن الدوريات المشتركة بين تركيا وروسيا جارية حالياًَ على الطريق الدولي حلب- اللاذقية، وهذا يدفع إلى القول إنه لا يوجد عمل عسكري في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال مركز المصالحة الروسي في سوريا، الاثنين، إن قوات روسية وتركية قامت للمرة الثانية بتسيير دوريات مشتركة في مناطق خفض التوتر في إدلب بشمالي سوريا. وأضاف مركز المصالحة الروسي أن الدورية المشتركة كانت بمحيط الطريق الدولي M4 الرابط بين حلب واللاذقية.

وأوضح أنه بهدف ضمان أمن المشاركين في الدورية تم تقليص مسار الدورية.

وقال مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية إن تركيا تعهدت بتصفية الجماعات المتطرفة التي تعيق سير الدوريات المشتركة مع روسيا في إدلب.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت الخميس الماضي، مقتل جنديين تركيين في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، موضحة أنهما قتلا بهجوم صاروخي من قبل «بعض الجماعات المتطرفة».