شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد في اتصال هاتفي مع فريق مركز الطوارئ: أنتم الخط الأمامي للدفاع عن الوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً هاتفياً مع مركز الطوارئ الطبي في دبي، وذلك ضمن متابعة سموه اليومية لسير عمل الفريق وإجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وقال سموه مخاطباً أعضاء الفريق الطبي: «أنتم الخط الأمامي للدفاع عن الوطن.. والمهمة التي تقومون بها كبيرة وعظيمة».

وقال «الحمد لله نحن فخورون بكم، فخورون بكل الأطباء والممرضين والممرضات والمسعفين والمسعفات والإداريين في قطاع الصحة».

وأضاف «إذا احتجتم أي شيء خبرونا وأنا معكم».

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