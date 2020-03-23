روسيا: تقليص دورية مشتركة مع تركيا في إدلب بسوريا بسبب مخاوف أمنية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تقليص دورية مشتركة مع تركيا في إدلب بسوريا بسبب مخاوف أمنية

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن روسيا وتركيا اضطرتا إلى تقليص دوريتهما المشتركة الثانية في منطقة إدلب السورية يوم الاثنين بسبب مخاوف أمنية.

وكان من المقرر أن تغطي الدورية الطريق السريع إم4 الذي يربط مدينتي حلب واللاذقية.

وجرى تقليص دوريتهما المشتركة الأولى في وقت سابق هذا الشهر بسبب ما وصفته موسكو باستفزازات المسلحين.

وتحاول روسيا وتركيا تثبيت اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة.