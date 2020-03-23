الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وفاة لواء ثان بالجيش المصري جراء إصابته بفيروس كورونا

قال التلفزيون المصري يوم الاثنين إن لواء ثانيا بالجيش توفي جراء إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إعلان وفاة لواء آخر بالمرض.

وقال التلفزيون ”استمرارا لتضحيات أبنائها لحماية الوطن فقدت القوات المسلحة فجر اليوم اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم الذي وافته المنية نتيجة اشتراكه في أعمال مواجهة فيروس كورونا“.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عبد الحليم كان يشغل منصب مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

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وكان مصدر عسكري ووسائل إعلام رسمية ذكروا يوم الأحد أن اللواء أركان حرب خالد شلتوت، أحد قيادات الهيئة الهندسية، توفي ”نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد“.

وقالت وزارة الصحة في بيان مساء يوم الأحد إنها سجلت 33 إصابة جديدة بالمرض وأربع وفيات ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 327 حالة من بينهم ١٤ حالة وفاة.