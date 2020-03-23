بالأرقام.. النمسا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت السلطات النمساوية 585 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي تسجله البلاد منذ بدء انتشار الفيروس فيها قبل 3 أسابيع.



وفي بيان، قالت وزارة الصحة النمساوية صباح الإثنين: "ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في النمسا إلى 3611"، أي بزيادة 585 حالة عما تم تسجيله صباح الأحد.

ووفق صحيفة كرونه النمساوية، فإن 585 إصابة في 24 ساعة، هو أعلى معدل يومي تسجله السلطات منذ ظهور المرض في النمسا.

وتوزعت الإصابات على أقاليم البلاد، حيث يحتل إقليم النمسا العليا المرتبة الأولى بـ(696) إصابة، ثم 676 إصابة في تيرول القريب من الحدود الإيطالية، و512 في النمسا السفلى، و451 في فيينا و447 في ستيريا، و358 في سالزبورج، و294 في فولار برج، و113 في كارينثيا، و64 في بورغنلاند.

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ووفق بيان وزارة الصحة، تعافى 9 مرضى فقط من كورونا، فيما سجلت البلاد 16 وفاة بالمرض.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس، تشمل إغلاق المقاهي والمطاعم بشكل كامل، ومراكز وساحات ممارسة الرياضة، كما فرضت الحكومة حظرا كاملا على التجمعات.

كما أعلن مستشار النمسا سبستيان كورتس إغلاق المتاجر باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات والبنوك.

وفرض الحجر الصحي الكامل على مجموعة من المناطق في إقليم تيرول (جنوب شرق) مثل وادي بازنون وسانت أنطون، وهي الأكثر تأثرا بانتشار المرض.

والأسبوع الماضي، قررت الحكومة النمساوية إغلاق المدارس والجامعات والحضانات، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.