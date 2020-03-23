كوريا الجنوبية تسجل أدنى عدد للإصابات بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كوريا الجنوبية الاثنين، عن تسجيل أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مُنذ وصولها إلى الذروة في 29 فبراير/شباط، كما عزز استمرار الاتجاه النزولي في حالات الإصابة اليومية الآمال في انحسار أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الاثنين، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة (حالة واحدة) لتصل إلى 110 حالات.

وأظهر العدد الإجمالي اليومي استمرار الاتجاه النزولي لليوم الثاني عشر في حالات الإصابة الجديدة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن 257 مريضاً خرجوا من المستشفيات التي كانوا قد عزلوا فيها للعلاج. وسجلت كوريا الجنوبية حالات شفاء أكثر من حالات الإصابة في 13 مارس/ آذار لأول مرة مُنذ تأكيد أول حالة إصابة في 20 يناير/ كانون الثاني.