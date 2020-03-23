هل بدأت إيطاليا التعافي من «كورونا»؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

منذ انتشار فيروس كورونا قبل عدة أشهر، وحتى اليوم، تعتبر إيطاليا الدولة الأكثر تضرراً منه، حيث سجلت 5500 وفاة، بينما تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة 60 ألفاً، لكن الأخبار الباعثة على التفاؤل هي أن معدل الإصابات والوفيات بدأ في التباطؤ بعد تطبيق الحكومة الإيطالية الصارم لسياسة الإغلاق والعزل على الصعيد الوطني.

وبحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن روما، الاثنين، فقد تراجع عدد الوفيات الأحد (22 مارس) إلى 651 شخصاً، وهو رقم أقل من المسجل السبت (21 مارس) حيث كان 793، بينما كانت الإصابات 5560 حالة، مقابل 6555 حالة تم تأكيدها بين الجمعة والسبت. ودفعت هذه الأرقام نحو التفاؤل بأن إيطاليا بدأت في تغيير مسار الفيروس، بفضل إجراءات الإغلاق التي شملت إلغاء العديد من الفعاليات والكرنفالات، وحظر السفر، والخروج من المنازل، باستثناء العمل، أو لأسباب طبية، أو في حالات الطوارئ، مع الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات بحسم، عبر نشر آلاف الجنود في المدن الإيطالية.

وفرضت بعض المدن حمل تصاريح، خاصة للأشخاص الذين يتطلب عملهم ضرورة الوجود خارج منازلهم.

وقبل أيام، كانت إيطاليا نموذجاً لأسوأ منحنى إصابة مسجل بالأرقام في الدول الأوروبية؛ إذ تضاعفت حالات الإصابة والوفيات تقريباً كل 3 أيام، وهو المصير الذي يتهدد بريطانيا والولايات المتحدة، اليوم، لتأخرهما في فرض العزل الكامل الذي يعد حتى اليوم، خط الدفاع الأساسي الكافي لكسر منحنى تصاعد انتشار الفيروس.

وقال فرانكو لوكاتيلي، رئيس المجلس الأعلى للصحة في إيطاليا: «دعونا نستمر في الحفاظ على التباعد الاجتماعي. دعونا نعيد إدارة سلوكياتنا، وبالتأكيد سنحصل على النتائج التي نأملها».