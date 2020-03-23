شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي في كابول وسط أزمات متعددة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى العاصمة الأفغانية كابول، الاثنين، حسبما ذكرت تقارير إعلامية، فيما يتخبط هذا البلد في أزمة سياسية داخلية ونزاع مع طالبان، وسط ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مما يعرقل عملية السلام الهشة أصلاً.
ويلتقي بومبيو بالرئيس أشرف غني، وخصمه عبدالله عبدالله، الذي أعلن أيضاً فوزه بالانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت العام الماضي.
ووفق تقرير لصحفي يرافق وزير الخارجية الأمريكي، كان المبعوث الأمريكي الخاص والمفاوض الرئيسي مع طالبان في المحادثات الأخيرة زلماي خليل زاد، في استقبال بومبيو في أفغانستان بعيد وصوله إلى مطار كابول.
وتأتي الزيارة غداة أول جلسة محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تبادل الأسرى والسجناء، وهي خطوة رئيسية في مسعى أوسع لإحلال السلام، إثر اتفاق وقعته واشنطن مع المتمردين الشهر الماضي.
ووضع الاتفاق إطاراً لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بعد تدخلها في اجتياحه عام 2001 في أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.
وغرد المبعوث الأمريكي وكبير المفاوضين مع حركة طالبان زلماي خليل زاد الأحد، قائلاً: «من الملح التوصل سريعاً إلى خطة لتبادل الأسرى والسجناء، كما ينص الاتفاق بين الأمريكيين وحركة طالبان، مع ما يحمله انتشار فيروس كورونا المستجد من تعقيدات».
وينص الاتفاق على الإفراج عن خمسة آلاف مقاتل من حركة طالبان موقوفين لدى كابول، ونحو ألف عنصر من القوات الأفغانية يعتقلهم المتمردون.
وكان يفترض أن يتم التبادل في العاشر من مارس قبل مباشرة مفاوضات سلام بين الحكومة وحركة طالبان. ولم تشارك الحكومة الأفغانية في مفاوضات الدوحة التي أفضت إلى الاتفاق بين الأمريكيين وحركة طالبان.
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