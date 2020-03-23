الداخلية السعودية تكشف عن الجهات المستثناة من منع التجول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وزارة الداخلية السعودية عن الجهات التي تم استثناؤها من قرار منع التجول الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر الاثنين، والتي شملت الجهات الحيوية في القطاعين العام والخاص.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في بيان صدر الاثنين، بأن الاستثناءات من قرار منع التجول الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين اليوم تشمل الأنشطة الحيوية مثل قطاعات الأغذية، القطاع الصحي، قطاع الإعلام، قطاع النقل، أنشطة التجارة الإلكترونية، أنشطة خدمات الإقامة، قطاع الطاقة، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، قطاع الاتصالات، وقطاع المياه.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن القرار سمح للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة المذكورة أعلاه، بالتنقل وقت منع التجول، كما تم استثناء خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية من منع التجوال.

ولفت المصدر إلى أنه يسمح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول، كما يسمح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.