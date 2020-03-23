الخارجية النرويجية: الأمم المتحدة تؤسس صندوقاً عالمياً لمكافحة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية النرويجية إن الأمم المتحدة ستؤسس صندوقاً لدعم علاج مرضى فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت وزيرة الخارجية إينه إريكسن سوريدي في بيان أن «صندوقاً متعدد المانحين تحت رعاية الأمم المتحدة سيوفر لشركائنا القدرة على استشراف الأمور وسيساعد على جعل الجهود أكثر فاعلية». وقالت الوزارة إن الغرض من الصندوق هو مساعدة البلدان النامية التي تعاني ضعف الأنظمة الصحية في مواجهة الأزمة وكذلك معالجة العواقب طويلة الأمد". وأضافت إن إعلاناً رسمياً قد يصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأصيب ما يقرب من 340 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، وتوفي أكثر من 14500.