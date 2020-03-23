«الوطني للأرصاد» يحتفي باليوم العالمي للأرصاد الجوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى المركز الوطني في الإمارات باليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يصادف 23 مارس من كل عام، ويقام 2020 تحت شعار «لنحافظ على كل قطرة ماء فكل قطرة أثمن من أن تهدر».

وأكد الدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية - بهذه المناسبة - أهمية الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالأرصاد الجوية في مختلف دول العالم للمساهمة في ضمان أمن المياه.

وقال المندوس: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات واستراتيجية الدولة للأمن المائي 2036، يسعى المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامجه الرائد لبحوث علوم الاستمطار وجهوده العملية في مجال تلقيح السحب إلى لعب دور محوري في تنفيذ تلك الاستراتيجية الرامية إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وغير الطبيعية في الدولة، إضافة إلى دعم الجهود العالمية ببحوث مبتكرة وقابلة للتطبيق العملي في مجالات الاستمطار».

من جهته قال بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إن الاحتفاء باليوم العالمي للأرصاد الجوية يأتي ضمن جهود المنظمة لتعزيز سبل وصول المجتمعات إلى إمدادات المياه النظيفة والآمنة، وتحسين قدرات الدول على التنبؤ بالطقس في الوقت الذي يواجه العالم تحديات متزايدة بسبب الإجهاد المائي والفيضانات وموجات الجفاف ونقص المصادر المائية النظيفة.

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يعيش اليوم أكثر من ملياري شخص في بلدان تعاني إجهاداً مائياً مرتفعاً، فيما يعاني نحو 4 مليارات نسمة ندرة شديدة في المياه خلال شهر واحد على الأقل من العام، كما أن الضغط على توافر المياه وجودتها يهدد التنمية المستدامة، والنظم البيئية، والتنوع الطبيعي في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن اليوم العالمي للأرصاد الجوية جاء تخليداً لذكرى دخول اتفاقية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حيز التنفيذ.