دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ماهو مصير هواتف شركة آبل التي كان من المقرر الكشف عنها في 2020؟

بدأت صحف عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا تتناول مصير الهواتف التي كان من المقرر أن تطلقها شركة آبل الأمريكية خلال العام الجاري 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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وكالة "بلومبيرغ"، نشرت تقريرًا يُجيب على هذا السؤال؛ حيث أشارت إلى أن تفشي فيروس كورونا لن يؤثر على الإصدارت المقبلة من شركة آبل المقرر لها أن تظهر للجمهور في الخريف المقبل.

"بلومبيرغ" أوردت معلوماتها عن مصادر رفضت تذكر اسمها داخل شركة آبل الأمريكية؛ حيث عللت عدم التأثر لكون استمرار إطلاق الهواتف الجديدة يعود إلى أن مرحلة الإنتاج الشامل لهواتف آيفون التي يعلن عنها في شهر سبتمبر من كل عام تبدأ قبل ذلك في شهر مايو، وبالنظر إلى أن تفشي الوباء في الصين أصبح تحت السيطرة، فإن إعادة افتتاح المصانع لتعمل بكامل طاقتها أصبح وشيكاً.

مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن"، دراسة أجراها علماء من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية بجامعتي كاليفورنيا في لوس أنغلوس وبرينستو عن المدة التي يعيشها فيروس كورونا خارج جسم الإنسان سواء في الهواء أو الأسطح المختلفة.صحيفة أمريكية تستشهد بتعاليم النبي محمد لمواجهة كورونا alqiyady 1 صحيفة أمريكية تستشهد بتعاليم النبي محمد لمواجهة كورونا

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الدراسة، أشارت إلى أن فيروس كورونا لديه القدرة على أن يعيش لساعات خارج جسم الإنسان على أسطح مختلفة أو حتى في الهواء وهو يُعني أن انتشار الوباء مرتبط بكونه ينتقل بسهولة أكبر من حامل المرض لا تظهر عليه أعراض إلى شخص آخر.

العلماء استخدموا البخاخات لنشر الفيروس في الهواء قبل أن يكتشفوا أن آثارا للفيروس على شكل هباء ـ أي جزيئات معلقة في الهواء بقيت في الأجواء لمدة ثلاث ساعات ـ.

ولكن من جانب أخر انتقد بعض العلماء الدراسة التي مولتها الحكومة الأمريكية بحجة أن استخدام البخاخات لا يُحاكي سعال المريض بشكل فعال ، فضلاً عن أنه يزيد خطر تلوث الجو بشكل مفتعل.صور: سفير الصين بالمملكة يستجيب لوزير الصحة السعودي.. ماعلاقة كورونا؟ alqiyady 1 صور: سفير الصين بالمملكة يستجيب لوزير الصحة السعودي.. ماعلاقة كورونا؟

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فيروس كورونا في العالم

وكان فيروس كورونا المُستجد، قد ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في نهاية العالم الماضي 2019؛ حيث وصل عدد المصابين إلى 181 ألف و127 شخصا، توفي منهم 7114 شخصا، فيما شفي حتى الآن 78085 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

كورونا وباء عالمي

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي،فيروس كوروناكوباء عالمي؛ حيث أبدت قلقها للغاية من سرعة تفشيوباء كوفيد-19 وعدم مكافحته بما يكفي.

وعرضت مجموعة سانوفي الفرنسية للصناعات الدوائية، دواء بلاكنيل المضاد للملاريا لمعالجة 300 ألف مصاب بفيروس كورونا المُستجد بعد أن برهنت نتائجه على قدرته في معالجة مُصابي الوباء الجديد.

دواء فرنسي لعلاج مصابي فيروس كورونا المُستجد

مجموعة سانوفي الدوائية أعلنت استعدادها لتقديم ملايين الجرعات من دواء بلاكنيل للسلطات في بلادها؛ حيث أوردت وكالة "فرانس برس" عن المتحدق الرسمي باسمها:"في ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجريناها على هذا الدواء فتتعهد سانوفي بوضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض ومستعدون بالطبع للتعاون مع السلطات الفرنسية لتأكيد هذه النتائج". alqiyady 1

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ويأتي هذا في الوقت الذي قاربت عدد الوفيات بسببفيروس كورونا المُستجد حول العالم 7900 حالة فيما وصل عدد المصابين إلى 200 ألف مُصاب.

الصين تنتج علاجًا لفيروس كورونا المُستجد

ويتزامن ذلك أيضًا مع إجراء الصين لتجارب سريرية على أول لقاح تم تطويره لمكافحةفيروس كورونا المُستجد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تجارب مماثلة في الولايات المتحدة.المزيد:

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