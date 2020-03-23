دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تحدد يوم 31 من مارس للإعلان عن هاتف Vivo S6 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت شركة Vivo موعد مؤتمرها القادم للإعلان عن إصدار جديد من هواتف 5G، حيث تقدم هاتف Vivo S6 5G في 31 من مارس.

نشرت شركة Vivo إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على موعد مؤتمر Vivo S6 5G، كما يكشف الإعلان عن تصميم الهاتف من الجهة الخلفية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية التي تأتي في وحدة دائرية الشكل.

وقد كشفت Vivo في إعلانها التشويقي عن التصميم الإنسيابي لهاتف Vivo S6 5G بالإنحناء في زوايا الهاتف، كما يأتي الهاتف بتصميم زجاجي 3D، ويضم منفذ USB C.

ولقد ألمحت vivo في وقت سابق إلى أن هاتف Vivo S6 5G سيأتي بتصميم خفيف جداً مقارنة بالإصدارات المنافسة من الهواتف الذكية.

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من جانب أخر يتميز الهاتف بنمط تصوير سيلفي Super Night، وهو نمط يتوفر أيضاً في سلسلة هواتف V، حيث يدعم النمط تصوير السيلفي في الإضاءة المنخفضة بكفاءة أعلى.

وقد أعتمد هاتف Vivo S6 5G في 3C مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار وموعد إنطلاقه إلى الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تحدد يوم 31 من مارس للإعلان عن هاتف Vivo S6 5G ظهر على التقنية بلا حدود.