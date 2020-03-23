نتنياهو يفشل فى استغلال كورونا لمنع تشكيل حكومة جديدة

دبي - بواسطة محمد فارس (GERMANY OUT) Netanyahu, Benjamin - Politician, Israel, Prime Minister (Photo by Popow/ullstein bild via Getty Images)



حاول رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عرقلة تشكيل حكومة جديدة لا يترأسها بدعوى الاجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وسعت حكومة تسيير الأعمال، التى يرأسها نتنياهو، فى اجتماعها مساء أمس الأول، إلى وقف أعمال البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) فى إطار الإجراءات التى تتخذها إسرائيل مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا لديها، والذى بلغ حتى كتابة هذه السطور 883 إصابة وحالة وفاة وحيدة. شاهد: إسرائيل تلجأ لقوانين الطوارئ لاستخدام المراقبة التكنولوجية في مكافحة كورونا فيديو مقدم من Reuters



انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مصنع روسي يضاعف إنتاجه من ورق المرحاض وسط تفشي فيروس كورونا ضاعف مصنع ورق روسي إنتاجه من ورق المرحاض الذي يزود به المتاجر الكبرى بعد زيادة الطلب عليه وسط تفشي فيروس كورونا المستجد. Reuters

هونج كونج تلجأ لروبوتات في تطهير مترو الأنفاق لمكافحة الكورونا لجأت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق في هونج كونج إلى روبوتات صغيرة الحجم لتطهير عربات المترو في مسعى لمكافحة انتشار فيروس كورونا. Reuters

بعد أكبر زيادة يومية في الوفيات بسبب كورونا.. إيطاليا تكثف نشر حواجز الطرق زادت حواجز الطرق التي نشرتها الشرطة الإيطالية في أنحاء البلاد من القيود المفروضة على السكان وذلك بعدما قفز عدد الوفيات في إيطاليا جراء تفشي الفيروس يوم السبت بواقع 793 إلى 4825 حالة وفاة ليسجل بفارق كبير أكبر زيادة يومية حتى الآن. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO تخطي الإعلان إسرائيل تلجأ لقوانين الطوارئ لاستخدام المراقبة التكنولوجية في مكافحة كورونا Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي



وانطلقت احتجاجات من جانب عشرات المتظاهرين بسياراتهم أمام منازل رئيس الكنيست يولى ادلشتاين وزميليه فى حزب الليكود الوزير جلعاد اردان والنائب جدعون ساعر، متهمة نتنياهو وحزبه الليكود بمنع بينى جانتس، رئيس حزب «أزرق أبيض» من تشكيل حكومة جديدة، وفقا لتكليف الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين.

وسرعان ما أصدر المستشار القضائى للحكومة، افيحاى ماندلبليت، بيانًا أبلغ فيه وزراء حكومة تسيير الأعمال بأن تعطيل أعمال الكنيست لا يخضع لصلاحياتهم.

بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، يتولى ماندلبليت بلورة موقف الدولة إزاء عمل الكنيست، فى ظل توقعات بأن يوصى بأن يبدأ الكنيست الـ23 أعماله فورا دون إبطاء من أجل الحتمية الديمقراطية ومراقبة هيئات الدولة.

وعلق بينى جانتس، رئيس تحالف «أزرق أبيض»، على ذلك قائلاً عبر صفحته على «فيسبوك»: «فى أى نظام ديمقراطى لا يتم تعطيل عمل المجلس التشريعى ومنعه من إبداء رغبة المواطنين واختيارهم».