مصر تعلن وفاة ثاني لواء بالجيش جراء "كورونا"

إسطنبول/ صوفيا خوجاباشي/ الخليج 365

توفي اللواء في الجيش المصري شفيع عبد الحليم داوود، الإثنين، بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب إعلام محلي.

وتأتي وفاة داوود عقب يوم واحد من وفاة رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب خالد شلتوت مساء الأحد، نتيجة إصابته بالفيروس، بحسب إعلام محلي.

وقالت صحيفة اليوم السابع (مقربة من السلطات) إن "اللواء شفيع عبد الحليم داوود توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مشاركته في أعمال مكافحة المرض بالبلاد"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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وفي آخر حصيلة معلنة الأحد، قالت الصحة المصرية إن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 327، والوفيات إلى 14.

وبحسب موقع البوابة (مقرب من السلطات) أعلنت وزارة الصحة أن "الإصابات بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في 24 محافظة".

وأشارت إلى أن "عدد الإصابات اليومية لا تعد مقياسا للوضع في مجال انتشار الفيروس في البلاد".

وحتى صباح الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفًا.

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