جرحى مدنيون بإنفجار مفخخة في الباب السورية

حلب-سوريا/ الخليج 365
أصيب 4 مدنيين بجروح، الاثنين، في مدينة الباب بمحافظة حلب شمالي سوريا، جراء إنفجار سيارة مفخخة، يعتقد أن منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية نفذته.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن سيارة مفخخة إنفجرت في مدينة الباب المحررة من الإرهابيين في إطار عملية "درع الفرات".
وأضاف أن الإنفجار أدى إلى جرح 4 مدنيين، وتسبب بأضرار مادية.
وسارعت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، لإطفاء الحريق الناجم عن الانفجار.
وتواصل قوات الأمن المحلية التحقيقات حول الحادث، حيث يعتقد أن العملية نفذتها منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية.
يشار إلى أن عملية "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها من الجيشين التركي والسوري الوطني، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".
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