عرب كركوك يطالبون إقليم كردستان بالإفراج عن معتقليهم

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

طالب عرب محافظة كركوك شمالي العراق، الإثنين، حكومة إقليم كردستان بالإفراج عن المعتقلين العرب، محذرين من "كارثة" قد يتعرض لها المعتقلون بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتهم عرب كركوك، قوات حرس الإقليم (البيشمركة) باعتقال المئات من المواطنين العرب في المحافظة خلال سيطرتهم عليها منذ عام 2003 وحتى 2017، حيث تولت قوات الحكومة الإتحادية إدارة المحافظة من الناحية الأمنية.

وفي بيان، قالت الجبهة العربية الموحدة، في كركوك (الممثل الرئيس للعرب والسنة في المحافظة) "نتابع بقلق كبير ما وصلت إليه الأمور في ظل انتشار وباء كورونا، وقلق أهالي المعتقلين المحجوزين في الإقليم منذ سنوات طويلة وما يهددهم من خطر كبير".

وأضافت: "ندعو إقليم كردستان للإفراج عن المعتقلين فورا قبل حصول كارثة كبيرة تهدد حياتهم، كما نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالضغط على حكومة الإقليم للإسراع بإطلاق سراحهم".

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وتمتلك الجبهة العربية الموحدة في كركوك ثلاثة مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة و19 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع عدد الضحايا إلى 20 والإصابات إلى 233.

وثمة تضارب بين حصيلة الضحايا الإجمالية التي تعلنها السلطة المركزية في بغداد، ومجموع ما تعلنه كل محافظة على حدة.

وحتى صباح الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفًا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.