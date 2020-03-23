بلدية الشعف تصادر520 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة

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ضبطت فرق الرقابة التابعة لبلدية الشعف نحو 520 كجم من المواد الغذائية الفاسدة و ذلك بعد ورود بلاغ من عمليات الأمانة 940 .
و أوضح رئيس البلدية محمد الجفالي بأن فرق الرقابة باشرت البلاغ فورا و تمكنت من ضبط شاحنة كانت بصدد توزيع مواد غذائية فاسدة .
و نوه بأنه تم اعداد محضر لإتلاف المضبوطات من المواد الغذائية الفاسدة و التي بلغت بنحو 520 كجم و تم تطبيق النظام بحقه.
و اكدت البلدية بأنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة و الإجراءات وفق لائحة الغرامات و الجزاءات بحق المخالفين .
داعيا المواطنين والمقيمين بالمشاركة في حال ملاحظة اي مخالفة بلدية ، وذلك من خلال الإبلاغ على رقم البلاغات الموحد (940).
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