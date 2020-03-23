أمانة منطقة عسير تكثف جهودها للوقاية من فايروس كورونا

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تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها جهودها في مواجهة تفشي فايروس كورونا منذ وقت مبكر من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية و الوقائية .
و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ .
و يتم متابعة تطبيق تلك الإجراءات اول بأول من خلال الفرق الرقابية الميدانية على مدار الساعة ، حيث نفذت تلك الفرق اكثر من 6295 زيارة تفتيشية اغلق خلالها 2456 منشأة احترازيا ، فيما سجلت 13.737 مخالفة ضبطت بحق المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات المعمول بها ، و اغلاق 155 منشآة مخالف للتعليمات , علاوة على اتلاف نحو 11,123 كجم و 963 لتر من المواد الغذائية الفاسدة .
و في الوقت ذاته تم تشكيل فرق متخصصة يزيد عددها عن 6.219 من القوى العاملة و 609 ما بين مراقبين و مشرفين و موظفين مدعمين بأكثر من 984 آليه و معدة متنوعة و ذلك لتطهير وتعقيم المرافق العامة بمدينة ابها و محافظات المنطقة .
هذا و قد تم تطهير نحو 1.593 مرفق عام ، فيما تم تطهير اكثر من 14,583 حاوية ، و ذلك لضمان تعزيز الصحة العامة
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