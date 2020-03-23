أمانة عسير تقوم بحملة تطهير وتعقيم لمقر الجمعية الخيرية النسائية بأبها

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تواصل أمانة منطقة عسير جهودها لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد من خلال اعمال التطهير و التعقيم المستمر ، حيث قامت إدارة التطوع البلدي وإدارة النظافة بحملة تطهير وتعقيم لمقر الجمعية الخيرية النسائية بأبها و التي شملت كافة مرافق المبنى ضمن مبادراتها المجتمعية .
من جانبه أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على أن حملات التطهير التي تقوم بها الأمانة و فق توجيهات وزارة الشؤون البلدية و القروية التي شددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية في كافة أرجاء المنطقة، وسرعة تطهير وتعقيم كافة المرافق بشكل مستمر لضمان سلامة الجميع .
مبيناً أن الأمانة خصصت فرقا مدعمة بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وتوفير ما يلزمها، وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف كإجراء احترازي حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.
موضحاً أن حملات التطهير والتعقيم تأتي في سياق استراتيجيات الأمانة للتوسع في تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فايروس كورونا لتعزيز الصحة العامة.
لافتا إلى أن الأمانة مستمرة في إتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها ان تحافظ على السلامة العامة لمنع انتشار هذا الفيروس .
وفي ختام تصريحه شدد الحميدي على حرص أمانة عسير و بلدياتها على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم المستمر لكافة المرافق العامة بالمنطقة .
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