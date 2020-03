سلطنة_عُمان تسجل ١١ إصابة جديدة بفيروس #كورونا

The red, white and green flag of Oman. Oman. ca. 1970-1995 Oman

سجلت وزارة الصحة العُمانية اليوم، إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ۱۹).

وأوضحت أن الحالات المسجلة هي لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين، تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة حيث تخضع حالتان للتقصي الوبائي، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة ستًا وستين حالة.

وأكدت في بيان لها أن سبع عشرة حالة قد تماثلت للشفاء.