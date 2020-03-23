وفاة رئيس المشروعات الهندسية بالجيش المصري بـ «كورونا»

أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، عن وفاة اللواء شفيع عبد الحليم رئيس المشروعات الهندسية بالجيش بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID19. وجاء ذلك بعد اشتراكه في أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة الفيروس في مصر؛ ليكون الحالة الثانية بعد وفاة لواء أركان حرب خالد شلتوت، أمس، أثناء مشاركته في عملية تطهير وتعقيم لمواجهة الفيروس.

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